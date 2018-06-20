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08:59, 20 июня 2018

СПЧ назвал необоснованным отказ возбудить уголовное дело по жалобе чеченского правозащитника Оюба Титиева

Совет по правам человека при президенте назвал необоснованным отказ возбудить уголовное дело по жалобе чеченского правозащитника Оюба Титиева. Он заявлял, что наркотики ему подбросили.

Полицейские проводили проверку по заявлению главы представительства Мемориала в Грозном с нарушением закона. К тому же она была неэффективной и неполной. А следователи оставили без внимания обстоятельства и факты, установление которых неизбежно привело бы к выводу, что уголовное дело Оюба Титиева сфальсифицировано. Об этом говорится в заключении Совета по правам человека при президенте. В документе отмечается, что доводы Титиева и его адвокатов о подброшенных ему наркотиках опровергались только показаниями сотрудников МВД Чечни. Заключение направили в Генпрокуратуру. Правозащитник, которого обвиняют в хранении примерно 180 граммов марихуаны, утверждает, что их ему подбросили полицейские. Главу чеченского отделения Мемориала задержали в январе. Почти полгода Титиев находится под стражей, вину он не признаёт. В Мемориале связывают его преследование с расследованием правозащитников массового исчезновения людей в Чечне с конца 16 года.

Десятки учёных, деятелей культуры, представителей СМИ в обращении к президенту Путину заявили о фальсификации уголовного дела Титиева. Среди тех, кто подписал письмо – актриса Лия Ахеджакова, режиссёр Павел Лунгин, журналист Леонид Парфёнов, а также глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Освободить Титиева призвал и Госдепартамент США.

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mppv 20 июня 2018 | 10:14

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