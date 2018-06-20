Младенцу, который родился в парижской электричке, подарили 25 лет бесплатного проезда
Младенцу, который родился в парижской электричке, подарили 25 лет бесплатного проезда. Такую льготу предложила компания-оператор парижского городского транспорта.
В понедельник поезда в центре города ходили с задержкой из-за инцидента в районе станции Одер. Позже выяснилось, что в одном из составов у женщины начались схватки. Вагон, в котором это случилось, был эвакуирован. Родам помогали пассажиры, персонал поезда, а позже – сотрудники экстренных служб.
Комментарии4
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sg90 20 июня 2018 | 08:50
Сотни молодых пар обратились с вопросом, а сколько подарят лет тем, кто в метро зачал..
evgolius7 20 июня 2018 | 09:09
08:45 Московское метро выиграло суд у мужчины, который в нетрезвом состоянии упал на пути
08:45 Младенцу, который родился в парижской электричке, подарили 25 лет бесплатного проезда
Бу-га-га...два мира две системы.
zemljanka 20 июня 2018 | 08:52
До 120!
hastings 20 июня 2018 | 08:53
Этого младенца назвали Мухамед.