Младенцу, который родился в парижской электричке, подарили 25 лет бесплатного проезда. Такую льготу предложила компания-оператор парижского городского транспорта.

В понедельник поезда в центре города ходили с задержкой из-за инцидента в районе станции Одер. Позже выяснилось, что в одном из составов у женщины начались схватки. Вагон, в котором это случилось, был эвакуирован. Родам помогали пассажиры, персонал поезда, а позже – сотрудники экстренных служб.