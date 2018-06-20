Московское метро выиграло суд у мужчины, который в нетрезвом состоянии упал на пути

Теперь он должен заплатить транспортному предприятию 20 тысяч рублей.

Инцидент, из-за которого был подан иск, произошел в апреле прошлого года на станции Выхино. Тогда ответчик, который находился в нетрезвом виде, упал под поезд. Трагедии удалось избежать благодаря действиям машиниста.

Метрополитен потребовал компенсации, чтобы возместить расходы на реабилитацию своего сотрудника и выплату среднего заработка за то время, пока он лечился. В руководстве подземки сказали агентству ТАСС, что теперь регулярно будут требовать взысканий с пассажиров-нарушителей.