Московское метро выиграло суд у мужчины, который в нетрезвом состоянии упал на пути
Теперь он должен заплатить транспортному предприятию 20 тысяч рублей.
Инцидент, из-за которого был подан иск, произошел в апреле прошлого года на станции Выхино. Тогда ответчик, который находился в нетрезвом виде, упал под поезд. Трагедии удалось избежать благодаря действиям машиниста.
Метрополитен потребовал компенсации, чтобы возместить расходы на реабилитацию своего сотрудника и выплату среднего заработка за то время, пока он лечился. В руководстве подземки сказали агентству ТАСС, что теперь регулярно будут требовать взысканий с пассажиров-нарушителей.
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