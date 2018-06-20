Один из фигурантов уголовного дела о хищении средств при строительстве объектов Эрмитажа может находиться в Испании
Бывший директор Департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо уехал туда, чтобы избежать уголовной ответственности, — рассказал источник «Интерфакса».
В начале месяца Басманный суд заочно арестовал Мазо. Также по этому делу были отправлены в СИЗО бывший зам.министра культуры Григорий Пирумов и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников. В самом деле фигурирует сумма в 450 миллионов рублей.
Васе трое раньше проходили по другому уголовному делу — о хищении 164 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов.
Комментарии5
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a_111111 20 июня 2018 | 08:55
Какому Васе они проходили. Редактор сайта уволься сам...
trans 20 июня 2018 | 09:00
Бывший директор Большого театра Иксанов миллиарды нагреб на реконструкции Большого
Счетная палата РФ установила , что стоимость реконструкции Большого составила 35,4 миллиарда рублей. Это в несколько раз больше, чем начальная оценка работ. Аудиторы выявили что только стоимость проектных работ завышена в 16 раз. Было возбуждено уголовное дело.
Следователи в ходе следствия установили множество злоупотреблений, одно из них- дирекция театра трижды оплачивала одной и той же организации одни и те же работы. Например, за подготовку рабочей документации заплатили 58 миллионов. Потом за то же самое еще 26 с лишним миллионов. А затем еще 498 миллионов.
Иксаков никуда не уезжал, не скрывался. Но вместо суда и колонии Иксакова назначили советником министра. культуры.
vilingrad 20 июня 2018 | 09:07
Теперь в Испании будет свой маленький Эрмитаж
drgonish 20 июня 2018 | 09:16
В Испании не работает презумпция невиновности. Потому, нормальные люди без заранее подготовленных доказательств о чистых деньгах недвижимость в Испании не приобретают. Иначе можешь оказаться без недвижимости, без денег и в тюрьме.
lion64__2 20 июня 2018 | 09:12
Ещё один задницепожатный вор "либеральной" национальности сбежал