Один из фигурантов уголовного дела о хищении средств при строительстве объектов Эрмитажа может находиться в Испании

Бывший директор Департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо уехал туда, чтобы избежать уголовной ответственности, — рассказал источник «Интерфакса».

В начале месяца Басманный суд заочно арестовал Мазо. Также по этому делу были отправлены в СИЗО бывший зам.министра культуры Григорий Пирумов и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников. В самом деле фигурирует сумма в 450 миллионов рублей.

Васе трое раньше проходили по другому уголовному делу — о хищении 164 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов.