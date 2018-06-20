Сборная России фактически обеспечила себе выход из группы на Чемпионате мира по футболу. Это произошло накануне, после второй победы команды над египтянами со счетом 3:1. Таким образом наши игроки впервые за 32 года смогут выбиться из группы на мировом футбольном первенстве.

Впрочем, сборной предстоит еще одна игра с командой Уругвая. Матч пройдет 25-го июня в Самаре.