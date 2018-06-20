Сборная России фактически обеспечила себе выход из группы на Чемпионате мира по футболу
Сборная России фактически обеспечила себе выход из группы на Чемпионате мира по футболу. Это произошло накануне, после второй победы команды над египтянами со счетом 3:1. Таким образом наши игроки впервые за 32 года смогут выбиться из группы на мировом футбольном первенстве.
Впрочем, сборной предстоит еще одна игра с командой Уругвая. Матч пройдет 25-го июня в Самаре.
Комментарии21
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a_111111 20 июня 2018 | 08:51
Что значит фактически? Редактор сайта, уйди в дворники...
skull9 20 июня 2018 | 08:57
a_111111: Чисто теоретически, если СА выиграет оба матча с двухзначным счётом, а Уругвай обыграет Россию 20:0, то мы можем и не выйти.
roman_i_olga 20 июня 2018 | 09:02
skull9: лично я поставлю на саудов 100 рублей что они сотворят сенсацию . коэфицент 1 000 000
smith_1984_ 20 июня 2018 | 09:07
roman_i_olga: Кто ожидал что Мексика Германию натянет , тоже соотношение хорошее у букмекеров было наверно )
roman_i_olga 20 июня 2018 | 09:12
smith_1984_: я не верил
shicotus_live 20 июня 2018 | 09:16
Честно говоря, такого не ожидал)) Прежде всего такой игры Да, с техникой у многих наших может быть и проблемы, как и с видением поля, но какое желание)) Пашут, ребята, сразу видно, что пашут. После выхода из группы от них ничего, кроме достойной игры, не жду, но праздник не испортили. Молодцы!
shlevet 20 июня 2018 | 08:54
Для нас это уже достижение.
Так держать.
Успехов!
good_night 20 июня 2018 | 09:02
Не надо спешить и обгонять трамвай
Главный сейчас для нас соперник это Уругвай!
smith_1984_ 20 июня 2018 | 09:03
еще думал , есть очень маловероятный вариант , что СА возьмет 3 очка с Уругваем , а потом допустим Россия проигрывает Уругваю , у Уругвая 6 очков получается , а СА выигрывает у Египта , и тогда получается по 6 очков у России , Уругвая и СА . Но все равно наверно Россия проходит потому что ну круто , забили 8 глов уже и пропустили всего 1 . Но думаю это очень маловероятно .
smith_1984_ 20 июня 2018 | 09:05
smith_1984_: Скорее всего все таки , Уругвая и Россия выходят из группы , и это так круто )
vasya_von_smetankin 20 июня 2018 | 09:04
Ожидается новый виток обострения хронического культа Пабеды.
Самое время надевать футбольно-семейные трусы с орденом «Победа» и вязать собакам на хвост соответствующую ленточку.
А лучше две.
arye_11 20 июня 2018 | 09:08
vasya_von_smetankin:
Зря смеетесь.
Уже!!!
На вчерашнем матче камеры ухватили мельком - некий победотрахнутый таки размахивал с трибуны копией "Знамени Победы".
noxepy_7_40_ 20 июня 2018 | 09:17
arye_11: Тебе бы понравилось больше если б он белым флагом размахивал, поросёночек, точно?! Давай, про пенсию ляпни чего-нибудь)))
drgonish 20 июня 2018 | 09:08
Не переживите вы так. Все будет хорошо.
stagla 20 июня 2018 | 09:12
vasya_von_smetankin:
Да. А тебе надо асбестовые трусы одевать, а то заметно как сильно у тебя подгорает. Прям таки пылает.
janychar 20 июня 2018 | 09:08
Жесть, как хочется посмотреть игру России с нормальным соперником.
stagla 20 июня 2018 | 09:15
janychar:
Да говори уж прямо: "Страсть как хочется увидеть, как Россия проиграет хоть кому нибудь, а то уж больно сильный батхерт чувствую"
Ну успокойся - российские футболисты мастера сливать. Так что скорее всего ты сможешь насладиться желаемым. Ну я так думаю.
А пока - пострадай.
andrang2 20 июня 2018 | 09:08
"Сборная России фактически обеспечила себе выход из группы на Чемпионате мира по футболу"
И чо?
rico67 20 июня 2018 | 09:09
Теперь уже не важно, чем закончиться для нас этот Чемпионат мира. Главный его итог, я считаю, что мы показали всему миру, всем кто приехал в Россию, что нужно верить только собственным глазам, а не пропаганде...
Представляю, как сейчас кусают локти те, кто стремился не допустить его!)
vincentf_64 20 июня 2018 | 09:12
Большое спасибо товарищу путину за это замечательное достижение
sergirusso 20 июня 2018 | 09:13
Сборная России фактически обеспечила себе выход из группы на Чемпионате мира по футболу. Не фактически обеспечила выход, а вышла. Вышла, правда на разгром от Испании или Португалии в 1/8, но это уже детали...