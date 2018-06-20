Главного тренера сборной Египта Эктора Купера отправят в отставку после Чемпионата мира по футболу
Главного тренера сборной Египта Эктора Купера отправят в отставку после Чемпионата мира по футболу. Как поясняет газета «Эль Ватан», с ним решено не продлять контракт. Вместе с аргентинским специалистом уйдет и весь тренерский штаб сборной.
На этом первенстве команда проиграла свой первый матч с Уругваем со счетом 0:1. Накануне встреча египетских футболистов со сборной России завершилась неудачно для гостей со счетом 1:3.
В свою очередь, после второй победы, российская команда фактически обеспечила себе выход в одну восьмую финала.
Комментарии1
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radionews 20 июня 2018 | 08:45
Египет, не суетись.
Сейчас придут результаты допинг-проб русских допингистов-футболистов, и все станет на свои места.