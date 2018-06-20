Употребление марихуаны становится законным в Канаде
Употребление марихуаны становится законным в Канаде. Соответствующий законопроект в окончательном виде одобрил Сенат страны. В действие закон вступит в течение двух-трех месяцев, — передает агентство Рейтер.
Таким образом Канада стала первым государством Большой Семерки, которая легализовала потребление каннабиса в так называемых рекреационных целях. Ранее в стране было разрешено ее медицинское употребление.
Продавать марихуану, которая в России запрещена, в Канаде смогут лишь лицензированные поставщики. При этом канадским гражданам будет запрещено иметь при себе более 30 граммов этого средства.
Комментарии2
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smith_1984_ 20 июня 2018 | 08:43
интересно почему некоторые страны ее легализуют ? Из за кризиса , денег не хватает , и легализуют как статью дохода ?
benny_point 20 июня 2018 | 09:16
Скоро там разрешат героин в лечебных целях - как эффективное средство от запора при геморрои.