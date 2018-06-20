Употребление марихуаны становится законным в Канаде. Соответствующий законопроект в окончательном виде одобрил Сенат страны. В действие закон вступит в течение двух-трех месяцев, — передает агентство Рейтер.



Таким образом Канада стала первым государством Большой Семерки, которая легализовала потребление каннабиса в так называемых рекреационных целях. Ранее в стране было разрешено ее медицинское употребление.

Продавать марихуану, которая в России запрещена, в Канаде смогут лишь лицензированные поставщики. При этом канадским гражданам будет запрещено иметь при себе более 30 граммов этого средства.