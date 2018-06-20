Совет по правам человека считает необоснованным отказ в возбуждении дела по заявлению правозащитника Оюба Титиева

Глава грозненского офиса «Мемориала» настаивал, что полицейские подбросили ему наркотики. Сейчас самого Титиева обвиняют в хранении запрещенных средств.

В заключении по делу правозащитника, которое подготовил президентский Совет по правам человека отмечается, что предмет процессуальной проверки по заявлению Титиева был искусственно и незаконно сужен следователями. Кроме того, в отказе правоохранительных органов, по мнению членов Совета, нет логического обоснования того, как показания полицейских опровергают доводы Титиева.

Сам правозащитник с начала года находится в СИЗО.