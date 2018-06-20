Партия Яблоко должна определиться сегодня с кандидатом на пост мэра Москвы
Партия Яблоко должна определиться сегодня с кандидатом на пост мэра Москвы. Вечером начнется собрание ее столичного отделения.
Ранее конференция московского Яблока так и не смогла утвердить кандидата. Большинство ее участников, вопреки требованиям федерального руководства партии, поддержало председателя отделения Сергея Митрохина. Руководство Яблока предлагает в качестве кандидата главу муниципального округа «Гагаринский» Елену Русакову.
Комментарии3
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woodworld 20 июня 2018 | 09:02
Уже не смешно
a_111111 20 июня 2018 | 09:05
Яровая тоже из Яблока вышла...может ее
greeg1 20 июня 2018 | 09:10
Пока Яблоко будет определяться со своим кандидатом выборы в мэры Москвы давно закончатся в пользу путина.