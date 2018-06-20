Партия Яблоко должна определиться сегодня с кандидатом на пост мэра Москвы. Вечером начнется собрание ее столичного отделения.

Ранее конференция московского Яблока так и не смогла утвердить кандидата. Большинство ее участников, вопреки требованиям федерального руководства партии, поддержало председателя отделения Сергея Митрохина. Руководство Яблока предлагает в качестве кандидата главу муниципального округа «Гагаринский» Елену Русакову.