Взрыв в лондонском метро стал результатом короткого замыкания, говорят в британской полиции. Он прогремел накануне вечером на станции Саутгейт на севере города. Несколько человек пострадали. Им была оказана медицинская помощь, — заверили в правоохранительных органах.

В связи с происшествием вход на станцию был ограничен. Кроме того, людям, находившимся поблизости в ресторанах и магазинах на некоторое время было рекомендовано не покидать заведений.