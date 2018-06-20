Взрыв в лондонском метро стал результатом короткого замыкания, говорят в британской полиции
Взрыв в лондонском метро стал результатом короткого замыкания, говорят в британской полиции. Он прогремел накануне вечером на станции Саутгейт на севере города. Несколько человек пострадали. Им была оказана медицинская помощь, — заверили в правоохранительных органах.
В связи с происшествием вход на станцию был ограничен. Кроме того, людям, находившимся поблизости в ресторанах и магазинах на некоторое время было рекомендовано не покидать заведений.
Комментарии4
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sg90 20 июня 2018 | 08:40
А кто этим коротким замыканием ручки в метро измазал почему не говорят? Боятся что английских заложников, которых обманом заманили в Россию якобы смотреть футбол, в ГУЛАГ отправят??:
ostapbey 20 июня 2018 | 08:46
.Чего, черт возьми, хотите добиться Путя Остенбакен от английской красавицы ????
-- Того, чего хотел добиться друг моего детства Коля Остен-Бакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц. Он добивался любви. И Путин добивается любви. ..
Я хочу, чтобы вы, гражданин Чайник, меня полюбили и в знак своего расположения выдали мне один миллион рублей.
Даже..
ostapbey 20 июня 2018 | 08:43
Лабораторная работа первого курса.
Коллоквиум даже.
Окурок и то знал как следы смыть.
Даже..
shlevet 20 июня 2018 | 08:56
Новичка на проводах не обнаружили?
=)):-)