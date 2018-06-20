Израиль единственный из членов ООН поддержал решение США покинуть Совет по правам человека этой организации. Другие государства, а также международные организации либо не комментируют, либо сожалеют в связи с таким шагом Вашингтона.

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Совет в том, что он подрывает национальные интересы Америки. А также ее союзников. Она добавила, что Штаты больше года пытались реформировать эту структуру.

Членство страны истекало в конце следующего года.