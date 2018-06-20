Израиль единственный из членов ООН поддержал решение США покинуть Совет по правам человека этой организации
Израиль единственный из членов ООН поддержал решение США покинуть Совет по правам человека этой организации. Другие государства, а также международные организации либо не комментируют, либо сожалеют в связи с таким шагом Вашингтона.
Накануне постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Совет в том, что он подрывает национальные интересы Америки. А также ее союзников. Она добавила, что Штаты больше года пытались реформировать эту структуру.
Членство страны истекало в конце следующего года.
Комментарии12
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repmvbx_y 20 июня 2018 | 08:45
Это все, что нужно знать об отношении США и Израиля к правам человека.
dimasg 20 июня 2018 | 08:57
repmvbx_y: Ну ну.. Это говорит население страны, которое кремлевская банда пылью лагерной считает..
politroller 20 июня 2018 | 08:58
Даже Штаты догадались что в этом учреждении ООН делать нечего если там председательствует Саудовская Аравия, известная своим особым отношением к правам человека
perestarok 20 июня 2018 | 09:03
dimasg: "Это говорит население страны, которое кремлевская банда пылью лагерной считает.."
А власти любой страны считают своё население пылью.
politroller 20 июня 2018 | 09:16
perestarok: только мировая революция спасет отца демократии )
fig__vvam 20 июня 2018 | 09:16
repmvbx_y: Точно.
Только не к правам человека, а к этой м ерзкой организации, которая называется Соетом пог правам человека, а на самом деле состоит из представителей стран, которые являются основными нарушителями прав человека , всяких Венесуэл, Иранов и Куб, которые ии задают в нем тон.
мерзейшая организация.
Но, если США прекратят ее финансировать, то ей придет полный писец.
Все эти "защитнички" нищие и финансировать этот совет не будут.
gregor 20 июня 2018 | 08:45
Израиль единственный из членов ООН поддержал решение США покинуть Совет по правам человека этой организации
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А что там делать в таком Совете ?
Какие -то Пол -поты , Чекотилы , Северные Кимы , Людоеды из Океании , и прочие страны с правами Человека ,будут вякать на Израиль ?
Когда Израильтян убивают они рады и приветствуют молча ,когда Израиль отвечает ,они возмущены и возбуждены ..... .
Вот пущай эти пол-поты сами себя и возбуждают .
Хватит ,наигрались .
Прогнуться под акбар могут только слюнтяи .
Платить им контрибуцию позор и полный позор .
radionews 20 июня 2018 | 08:47
Я тоже поддерживаю.
Этот совет с подачи России превратился в притон террористов.
Щас раха туда влезет и примет вместе с собой ХАМАС и Хизбаллу - лепших корешей России.
zemljanka 20 июня 2018 | 08:54
Ломать - не строить ...(с)
len56 20 июня 2018 | 08:55
Надо просто поменять название у этой конторы на "совет по правам паразитов всего мира".
Трамп не делает ничего особенного...Просто называет вещи своими именами.
Израилю-респект-в таком море муслимского лживого воровского быдла оставаться свободной демократической страной! (поэтому и вызывает ненависть у мирового отребья!)
perestarok 20 июня 2018 | 09:07
len56: " оставаться свободной демократической страной!"
Перед этим оттяпав у арабов кусок земли. Так же, как США у индейцев. Поэтому они и вместе - подельники.
gregor 20 июня 2018 | 09:16
perestarok:
Никто у арабов калининградскую область ,Кавказ , Казань и так по кругу ... , не оттяпывал .
А вот Израиль как был миллионами лет ,так и есть .Правда оккупирован был неоднократно ,то Итальянцами ,то бишь Римлянами , вот один Пророк ,живший там ,и Апостолы Его , не дадут соврать ,. то Англичанами .... ... ,
Но Израиль не победим со своей столицей Иерусалим .
Да я бы не возвращал Калининградскую область в родные немецкие пенаты . Надо иметь буферную зону ,так же ,как Голанские высоты ,Израилю .
Во общим в зеркало . только в зеркало .
Там так интересно аж жуть ,тол;ко надо рассмотреть пристальней и всё встанет , и на место то же .
komiccap_nkvd 20 июня 2018 | 09:05
США - изгои.