Бывший тренер Сборной России Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале

Бывший тренер Сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале. Об этом он сам сказал в конце трансляции встречи сборных России и Египта. Причины этого он не называет.

Несколько дней назад Слуцкий упомянул в эфире Первого канала имя политика Алексея Навального.