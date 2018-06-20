Бывший тренер Сборной России Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале
Бывший тренер Сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале. Об этом он сам сказал в конце трансляции встречи сборных России и Египта. Причины этого он не называет.
Несколько дней назад Слуцкий упомянул в эфире Первого канала имя политика Алексея Навального.
Комментарии2
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evgolius7 20 июня 2018 | 08:33
Молодец Навальный....если упоминание только фамилии страшит патриотов...тогда он могуч.
И как же трусливы патриоты.
А ведь хотят прогнуть под себя весь Запад.
opiatnovyi63 20 июня 2018 | 08:37
"Навльный" как магическое слово для воровской лживой власти и особенно для Несменяемого Вождя!