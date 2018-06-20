Президент Литвы призывает Запад сохранять готовность на случай возможной агрессии России

Даля Грибаускайте сказала в интервью журналу Шпигель, что опасность подобных действий Москвы, по ее мнению, очень большая, однако она останется высокой, если страны Запада не будут постоянно защищаться.



Кроме того, политик настаивает на том, что российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО.