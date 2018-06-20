Президент Литвы призывает Запад сохранять готовность на случай возможной агрессии России
Даля Грибаускайте сказала в интервью журналу Шпигель, что опасность подобных действий Москвы, по ее мнению, очень большая, однако она останется высокой, если страны Запада не будут постоянно защищаться.
Кроме того, политик настаивает на том, что российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО.
Комментарии20
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sg90 20 июня 2018 | 08:33
Что в переводе с дипломатического языка означает "Не все еще литовские проституткой обеспечены постоянными клиентами. Необходимо увеличить мужское присутствие "
Да и сама Даля не прочь тряхнуть стариной. В смысле повилять своей старой жопой, которая многое повидала, когда ДАля работала на КГБ
ostapbey 20 июня 2018 | 08:51
sg90: русская старуха Параша рвется за челюстью в Кенигсберг?
Русский мир обкусывать по крохам.
Чтоб и им жизнь была не слаще русской тундры.
С полярным сиянием даже..
bono747 20 июня 2018 | 08:55
ostapbey: ты сам попробуй откуси от русского мира, хэрой ты наш сельский))) ваше хэройское рогульё может лишь сортиры драить...нерабы, блин
ostapbey 20 июня 2018 | 08:58
bono747: ??сортиры
???
Все русские сортиры в деревнях даже, закреплены за БРИГАДАМИ водолазов!!!
Если провалишься, то вытащат хоть дохлого тебя..
Без посторонней помощи .даже..
ostapbey 20 июня 2018 | 09:00
.Погибшего ребенка нашли в выгребной яме
В Брянской области четырехлетний ребенок утонул в выгребной яме
Яков Лысенко
Следователи Брянской области продолжают расследование уголовного дела о смерти 4-летнего мальчика, тело которого обнаружили в воскресенье в уличном туалете сельской школы. Ребенок из многодетной семьи ушел из дома, расположенного у озера, около полудня 24 мая. На его поиски было направлено около 300 волонтеров отряда «Лиза Алерт». Ранее министр образования и науки Ольга Васильева заявляла, что в России у 3400 школ туалеты расположены на улице. По информации министра, на ремонт обветшалых учебных заведений и установку уборных требуется около 10 млрд рублей..
taxidermist_ru 20 июня 2018 | 09:15
ostapbey: эк тебя торкнуло, видать и вправду тема сортиров на Украине квинтэссенция вашей национальной идеи )))
bono747 20 июня 2018 | 09:15
ostapbey: всё каклятско- хуторское отродье работает на Россию..и ты приезжай, рогуляка. Мамке своей помоги на хидность заработать, а то она на Ленинградке себе уже киску стерла))
korikov 20 июня 2018 | 08:37
Эти параноики уже 28 лет говорят о высокой вероятности вторжения России. ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПАРАНОЙИ.
hunterhead 20 июня 2018 | 08:50
korikov: "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПАРАНОЙИ."
Ага, Украина эту "параною" уже хорошо ощутила на себе.
good_night 20 июня 2018 | 08:37
Зло и звонко лает литовская болонка!
Показывает свой свирепый нрав, так и хочет укусить Путина за рукав.
Но эта Даля очень мелка не дотянуться ей даже до путинского каблука!
cipherman2 20 июня 2018 | 08:38
Кому нужны эти нищие шпроты???
ostapbey 20 июня 2018 | 08:56
cipherman2: знаешь сколько русских неграждан второй категории негражданства спят,стоя в очереди за ихней паспортиной??
И сколько бабла слюнявят за это даже??
ts 20 июня 2018 | 08:39
Не только кухарки, но и сумасшедшие бабки пробиваются в президенты!
ostapbey 20 июня 2018 | 08:54
ts: так выборы Путина еще продолжаются??
Прям дом нумер 6 в дурке. Палата даже.
(Интересно сколько бабке лет, если ей сам Путин в зрелом возрасте памперсы менял. В споривных трениках даже)
opiatnovyi63 20 июня 2018 | 08:41
Затявкали пригожинские моськи спозаранку..Видать, правда о агрессивных планах воровской власти их раздражает больше всего!
tuman13 20 июня 2018 | 08:47
Чем больше вопишь о российской угрозе, тем больше вероятность получить тити-мити в помощь.
drunk_rhino 20 июня 2018 | 08:49
Что-бы еще вскудахтнуть, чтобы напомнить о своем существовании. Это проебалты как "Неуловимый Джо". )
radionews 20 июня 2018 | 08:51
Россия начнет широкомасштабную войну в начале августа, а к двадцатым числам сдуется заскулит и сгинет.
Фактически, россия распавшаяся уже сейчас. Война только зафиксирует этот ее статус.
Планы России на войну отфотографированы и помещены на соответствующих общедоступных интернет-ресурсах, там же где висят и расписанные по дням, часам, с привязкой к местности, с перечислением русских военных подразделений, с указанием их технической и людской оснащенности, планы рахи по вооруженному захвату и оккупации Украины.
Уточняю: войну начнет не Путин - ее начнет русский народ. Путин не умеет ездить на танке и стрелять из Бука. И поражение в войне потерпит русский народ. И контрибуции-репарации платить будет он же.
Путин ни при чем. Он даже отъемом пенсий у рашек не занимается, брезгует.
Самое интересное - как главные друзья россии, ее военные союзники, участники оси зла - Абхазия, Осетия, Лугандон, Приднестровье, Зимбабве, ЦАР, Конго- будут ее поддерживать.
Ну а для рядом с рахой расположенных стран сейчас главное - укрепить границы, не пустить кинувшихся врассыпную рашек. Пусть наслаждаются русским миром.
putin2018 20 июня 2018 | 08:52
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
bono747 20 июня 2018 | 08:57
такая же тупая, как и каклятские рогули))) два сапога пара - каклы и шпротники