Израиль нанес серию ударов по территории Сектора Газа
Целями стали объекты группировки Хамас. Все это было ответом на ракетные обстрелы палестинскими боевиками израильской территории, — пояснили в Иерусалиме. Всего были поражены 25 целей.
Палестинцы в последнее время осуществляют не только ракетный обстрел, но и запускают воздушных змеев, к которым прикрепляют горящие предметы или взрывчатку. Ситуация на границе Израиля и Газы обострилась с конца марта.
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taglit 20 июня 2018 | 08:35
Практически сразу после авиаудара в сторону территории Израиля из сектора Газы были выпущены пять ракет.
В течение нескольких часов после этого на территории региональных советов Эшколь, Шаар а-Негев и Хоф Ашкелон сработала система "Цева Адом", предупреждающая о ракетно-минометных обстрелах. В ряде населенных пунктов регионального совета Эшколь сигнал тревоги вновь звучал около 03:00, 03:15 и 03:20. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, из сектора Газы по территории Израиля были выпущены 13 ракет. Четыре из них были сбиты системой ПРО "Железный купол".
В ответ на ракетные обстрелы израильские ВВС атаковали восемь целей в различных районах сектора Газы. Атакованные объекты принадлежат террористической организации ХАМАС, заявляли военные.
Начиная с 4:00, примерно до 5:50 в населенных пунктах, расположенных на территории региональных советов Шаар а-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь, а также на КПП "Кисуфим" были слышны сирены "Цева Адом". По оценке ЦАХАЛа, в ходе этой серии обстрелов по израильской территории было выпущено еще 30 ракет, семь из них были сбиты системой ПРО "Железный купол".
Около 6 утра ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 11 целям на четырех объектах ХАМАСа в Газе, сообщает армейская пресс-служба.
vezdehod 20 июня 2018 | 08:44
Не дают расслабится террористам и - постоянно напоминают им. что нужно жить дружно.