Израиль нанес серию ударов по территории Сектора Газа

Целями стали объекты группировки Хамас. Все это было ответом на ракетные обстрелы палестинскими боевиками израильской территории, — пояснили в Иерусалиме. Всего были поражены 25 целей.

Палестинцы в последнее время осуществляют не только ракетный обстрел, но и запускают воздушных змеев, к которым прикрепляют горящие предметы или взрывчатку. Ситуация на границе Израиля и Газы обострилась с конца марта.