Более 160 человек пропали без вести в результате крушения парома в Индонезии

ЧП произошло на озере Тоба на острове Суматра. Пока что подтверждена гибель одного пассажира, еще 18 удалось спасти, — говорят власти.

Паром работал без лицензии на перевозку людей. Причина аварии неизвестна. Работа спасателей, как передает Интерфакс, затруднена из-за плохих погодных условий.