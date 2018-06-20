Более 160 человек пропали без вести в результате крушения парома в Индонезии
ЧП произошло на озере Тоба на острове Суматра. Пока что подтверждена гибель одного пассажира, еще 18 удалось спасти, — говорят власти.
Паром работал без лицензии на перевозку людей. Причина аварии неизвестна. Работа спасателей, как передает Интерфакс, затруднена из-за плохих погодных условий.
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