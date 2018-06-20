Бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, по некоторым данным, будет работать в Счётной палате

Михаил Мень уже вскоре может стать аудитором Счётной палаты. По сведениям РБК, чиновник займет место Александра Филиппенко, вопрос о досрочном освобождении которого сегодня рассмотрит Совет Федерации. Мень на новом посту будет курировать контроль расходов в сфере здравоохранения, образования, культуры и средств Федерального фонда медицинского страхования. Кресло аудитора, по словам близкого к Счетной палате собеседника РБК, было предложено экс-министру строительства вскоре после его ухода из правительства. Он имеет большой опыт работы как в регионе, так и в Москве, — отметил источник. Официального подтверждения этого назначения, впрочем, пока нет. Михаилу Меню 57 лет. На должности министра строительства он работал с конца 2013 года. Именно тогда и был создан Минстрой — министерство преобразовали из Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На пост руководителя Счётной палаты ранее вместо Татьяны Голиковой был назначен председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.