Кандидаты в мэры Москвы сегодня встречаются с муниципальными депутатами

Ожидается, что некоторые претенденты смогут заручиться поддержкой представителей «Единой России». Эта встреча нужна из-за пресловутого муниципального фильтра, который обязывает собирать подписи у мундепов. По закону за каждого кандидата должны поручиться 110 депутатов из 110 районов города. Сложностей с его прохождением не возникнет только у Сергея Собянина, как у представителя партии власти. Его оппонентам необходимо просить часть подписей у единороссов.

Совет муниципальных образований Москвы по совету Алексея Венедиктова сегодня проведет своего рода конкурс. Претенденты на пост градоначальника познакомятся с мундепами и расскажут им о своих приоритетах в случае победы. Как сообщалось ранее, на встрече будут присутствовать нотариусы, которые зафиксируют поддержку депутатами того или иного кандидата. Ранее секретарь политсовета «Единой России» Андрей Метельский заявлял, что партия не даст кандидатам Илье Яшину и Дмитрию Гудкову подписи, а поддержавшим их муниципальным депутатам пригрозил исключением.