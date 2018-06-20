[США вышли из Совета ООН по правам человека]

Страны Европы об этом сожалеют. А Россия, которая последние полтора года в Совете не состоит, выдвинула свою кандидатуру. Совет ООН по правам человека по мнению США принимает решения, которые подрывают их национальные интересы. Постпред при ООН Ники Хейли объяснила выход своей страны резолюциями Совета с критикой Израиля. Одна из них включала требование создать международную комиссию по расследованию нарушения прав людей в городе Газа, за последние месяцы там погибло несколько десятков палестинцев. До этого США негативно высказывались по поводу членства с Совете ООН по правам человека Венесуэлы, Китая и Кубы. «Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая превращает права человека в насмешку», заявила Хейли. Россия быстро отреагировала. И выдвинула свою кандидатуру в состав СПЧ ООН на 2021-23-й годы. В российском постпредстве при ООН заявили, что США хотели использовать Совет для продвижения своих интересов. И превратить его цитата «в послушный инструмент для наказания неугодных стран». Членство России в СПЧ завершилось в 2016-м. На новый срок она не была переизбрана в Совет осенью того же года из-за военной поддержки Сирии. Совет по правам человека ООН учредили в 2006-м. Туда входят почти 50 стран, они избираются на три года по территориальному признаку.