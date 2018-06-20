США вышли из Совета ООН по правам человека
Страны Европы об этом сожалеют. А Россия, которая последние полтора года в Совете не состоит, выдвинула свою кандидатуру. Совет ООН по правам человека по мнению США принимает решения, которые подрывают их национальные интересы. Постпред при ООН Ники Хейли объяснила выход своей страны резолюциями Совета с критикой Израиля. Одна из них включала требование создать международную комиссию по расследованию нарушения прав людей в городе Газа, за последние месяцы там погибло несколько десятков палестинцев. До этого США негативно высказывались по поводу членства с Совете ООН по правам человека Венесуэлы, Китая и Кубы. «Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая превращает права человека в насмешку», заявила Хейли. Россия быстро отреагировала. И выдвинула свою кандидатуру в состав СПЧ ООН на 2021-23-й годы. В российском постпредстве при ООН заявили, что США хотели использовать Совет для продвижения своих интересов. И превратить его цитата «в послушный инструмент для наказания неугодных стран». Членство России в СПЧ завершилось в 2016-м. На новый срок она не была переизбрана в Совет осенью того же года из-за военной поддержки Сирии. Совет по правам человека ООН учредили в 2006-м. Туда входят почти 50 стран, они избираются на три года по территориальному признаку.
Комментарии24
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chapter_2 20 июня 2018 | 08:09
Из 47 государств-членов Совета по правам человека ООН, по мнению правозащитной организации Freedom House в 2018 г., 14 государств принадлежат группе несвободных государств (Афганистан, Ангола, Бурунди, Китай, Куба, Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Ирак, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла), 12 государств (включая Украину) - группе частично свободных государств и 21 государство (включая США) - группе свободных государств. Непонятно, что делают в Совете по правам человека ООН несвободные государства, в которых систематически нарушаются права человека? Но, замечу, что Freedom House - международная общественная организация, и поэтому она не может диктовать ООН своё видение.
drgonish 20 июня 2018 | 08:32
chapter_2:
[по мнению правозащитной организации Freedom House в 2018 г., 14 государств принадлежат группе несвободных государств (Афганистан, Ангола, Бурунди, Китай, Куба, Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Ирак, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла)]
Но, бомбить будут Сирию.
vezdehod 20 июня 2018 | 08:37
Вольному воля - каждый сам решает. где ему состоять.
zemljanka 20 июня 2018 | 08:46
Планета на всех одна. Прекрасная зеленая...
Алчные людоеды несут беды людям.
opiatnovyi63 20 июня 2018 | 08:10
В России " права человека" считаются почти что ругательным словосочетанием..
drgonish 20 июня 2018 | 08:23
opiatnovyi63:
Нет - т.н. "защитники по правам человека" являются таким словосочетанием.
korikov 20 июня 2018 | 08:25
opiatnovyi63:
Когда так называемые борцы с режимом пытаются использовать определение "права человека" в своих извращённых целях, то это безусловно имеет свой отпечаток. К чему говно прикасается, то пачкается этой субстанцией. Герои западной пропаганды из группы Pussy Riot, с которыми долгое время ассоциировалось право на свободу выражения, выразила это право засовыванием курицы во влагалище. Прошу прощения, но когда вся мировая пропаганда работает на поддержку вот таких фриков, постоянно в отношении них используя словосочетание "права человека" - это вызывает определённую реакцию общества.
chapter_2 20 июня 2018 | 08:52
korikov: Свобода - это совокупность защищаемых законом (государством) прав человека. Правозащитная организация Freedom House в 2018 г. отнесла Россию (российский режим) в группу несвободных стран мира.
luger_max_otto 20 июня 2018 | 08:11
Ну с учетом того, что очень много своих ресурсов ООНовский СПЧ тратит на защиту диктаторской сволочи и исламских террористов- позиция Штатов вполне понятна.
korikov 20 июня 2018 | 08:32
luger_max_otto:
В США ведётся опальная слежка АНБ за гражданами страны и узаконены ПЫТКИ, а так же существуют тюрьма ЦРУ вроде Гуантанамо и Концентрационный лагерь. Вопрос: а сколько резолюций по этим причинам приняли в Совете ООН по правам человека?
НОЛЬ.
ООН ждёт судьба Лиги наций. Если эта организация не превращается в МАРИОНЕТКУ США, то она превращается в бесполезный инструмент и разваливается. Уж штаты постараются.
len56 20 июня 2018 | 08:15
Исламские паразиты должны жить на свои заработанные деньги.
ООН превратилась в кормушку для мировых бездельников и лжецов.
len56 20 июня 2018 | 08:15
Исламские паразиты должны жить на свои заработанные деньги.
ООН превратилась в кормушку для мировых бездельников и лжецов.
andre_klimov 20 июня 2018 | 08:15
Сожалеют они не о том, что США вышли, а о том, что теперь больше самим платить придётся, что бы содержать организацию.
В целом процесс идёт очень положительный - отказ от "идейного" сотрудничества между США и ЕС и переход к сотрудничеству прагматическому, где здравый смысл будет являться основой для принятия решений.
chapter_2 20 июня 2018 | 08:25
andre_klimov: Нет ничего практичнее хорошей теории. — Физик Роберт Кирхгоф. Замени словосочетание "хорошая теория", на словосочетание "адекватная идеология". proza.ru/2017/12/11/1304
drgonish 20 июня 2018 | 08:57
andre_klimov:
[ идёт очень положительный - отказ от "идейного" сотрудничества между США и ЕС... ]
...и за Гуантанамо у другое всякое можно не. краснеть. Только плюсы.
put__out 20 июня 2018 | 08:20
Разогнать нак этих бюрократов и дармоедов! - Давно пора, США молодцы.
us101 20 июня 2018 | 08:22
"...Россия быстро отреагировала. И выдвинула свою кандидатуру..." - Секундочку, а рзве не Кремлвский паханат начал свое шествие с изгнания праозащитных организаций из России в 2014м?
tuman13 20 июня 2018 | 08:33
us101: А разве не эти правозащитные организации на деньги США и ЕС грубо вмешивались во внутренние дела и избирательные компании России?
zemljanka 20 июня 2018 | 08:22
Дровосек.
andre_klimov 20 июня 2018 | 08:29
zemljanka:
Кто-то ж должен вырубать засыхающие деревья, что бы лес мог дышать и обновляться...
drgonish 20 июня 2018 | 08:29
[США вышли из Совета ООН по правам человека]
Теперь-то можно вытворять все, что угодно, нисколько не смущаясь влажно-совестливых глазок всяческих полузащитников.
aluksejsilver 20 июня 2018 | 08:33
У америкосов, права человека соблюдаются только внутри США, а во всём мире они себя ведут как слон в посудной лавке.
blindpew_33 20 июня 2018 | 08:35
Да уж, не скоро поляны травой зарастут.
Долго Штатам придётся залечивать все чудачества этого реднека.
socialism 20 июня 2018 | 08:41
Уж кому, но не США рассуждать о правах человека. Нарушали и нарушают их по всему миру болтая о своих интересах. А на убитых израильтянами палестицев американцам вообще наплевать. Палестинцы для них не люди. Их можно и убивать, и похищать сажая в секретные тюрьмы с пытками.
В настоящее время проявляется на свет долгожданная истина: вся западная пропаганда про права человека не более чем лицемерный обман. США практиковавшие работорговлю не очень то и изменились в плане человекалюбия. Прикрываясь враньём про права человека и уважая только деньги и власть, властители Америки готовы на любое попрание человеческих прав и убийства в любой части света, если это в интересах Соединённых Штатов. Всегда можно сказать, что где-то была угроза Америке и творить любое злодейство. Все эти цветные революции приведшие к разрушению государств и кровавому хаосу на Ближнем Востоке и в Северной Африке, дело грязных рук США. Европа в шоке от своего былого авторитета. А он всегда был таким. Давно надо было снять все шоры с глаз, чему сейчас активно способствует Трамп. Выводит Америку на чистую воду.