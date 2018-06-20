Два человека погибли и 180 пропали без вести в результате крушения судна в Индонезии
Как передает Reuters, 18 человек удалось спасти. Лодка перевернулась на озере Тоба в понедельник вечером. Озеро Тоба располагается в жерле потухшего вулкана, это крупнейший водоем вулканического происхождения в мире.
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zemljanka 20 июня 2018 | 08:13
Соболезнования.