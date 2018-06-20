Саудовская Аравия построит канал, который лишит Катар единственной сухопутной границы

Канал будет построен на той части перешейка, которая полностью принадлежит Саудовской Аравии, так что Катар не получит доступа ни к одному из берегов. На сегодняшний день принять участие в конкурсе уже решили пять компаний. Строительство рассчитано на один год. Официальная цель проекта — «развитие туризма в регионе», между тем, в километре от катарской границы будет размещена саудовская военная база. Остальная часть, прилегающая к Катару, отведена под отходы будущего саудовского ядерного реактора.