Саудовская Аравия построит канал, который лишит Катар единственной сухопутной границы
Канал будет построен на той части перешейка, которая полностью принадлежит Саудовской Аравии, так что Катар не получит доступа ни к одному из берегов. На сегодняшний день принять участие в конкурсе уже решили пять компаний. Строительство рассчитано на один год. Официальная цель проекта — «развитие туризма в регионе», между тем, в километре от катарской границы будет размещена саудовская военная база. Остальная часть, прилегающая к Катару, отведена под отходы будущего саудовского ядерного реактора.
Комментарии11
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ostapbey 20 июня 2018 | 08:00
Остров Крым ДВА!!
andre_klimov 20 июня 2018 | 08:01
Саудиты хотят поступить с катарцами, как египтяне с палестинцами? Правда, египтяне всего лишь дерьмо и морскую воду в палесовские туннели закачивают, а эти решили - сразу ядерными отходами?
neyexo 20 июня 2018 | 08:01
В Катаре турецкая база
Зачем Турции и Катару С-400 - против саудовских ф22 и ф35
tks 20 июня 2018 | 08:07
Это так саудиты обиделись на Путэна и Сечена за проигрыш их сборной российской команде? Ведь именно катарский фонд владеет кусочком их совместного детища, "законно" стыренного у Ходора!
zor 20 июня 2018 | 08:09
Милые бранятся-только тешаться.
Представляю, что бы было,если бы Израиль принял решение в таком духе.
Как бы прогрессивная мировая общественность,ведомая такими борцами за права человека как Асад,Хомейни,Путин ,Китай , все арабские страны,племена
Амазонки ,зулуские племена,страны ЕС заклеймили бы сионисткого агрессора -попрателя прав прогрессивных мирных террористов .
sg90 20 июня 2018 | 08:27
zor:
Да что было бы? Мало ли Израиль территорий оккупировал? Мало ли выносилось в СБ по этому поводу резолюций? Их все блокировали сша, вот и все.. Без сша это государство перестанет существовать очень быстро
ostapbey 20 июня 2018 | 08:29
sg90: а слей ка в чайник список оккупированных Израилем территорий...
С подробностями даже..
sg90 20 июня 2018 | 08:37
ostapbey:
Я не буду ничего сливать в твою пустую черепную коробку. Я дам тебе удочку. Набираешь в браузере (это программа такая, где ты свой бред пишешь) в поиске, например, "Голанские высоты" и заполняешь вакуум между ушей..
ostapbey 20 июня 2018 | 09:05
sg90: пар в сфисток??
А я и уверен что тебе лишняя хромосома мешает не только нужду малую справлять.
Но и большую даже..
zemljanka 20 июня 2018 | 08:16
Трамп продал саудитам реакторы?
Пожиратели - договариваются...
andre_klimov 20 июня 2018 | 08:26
zemljanka:
ну так сауды пытались договориться с Россией в прошлом году. Даже программу сотрудничества пытались подписать. Выяснилось, чо российская сторона не может обеспечить ни требуемой безопасности проектов, ни ценовых показателей. Вот и заглохло всё. И если бы в России следили за прошлогодней Мюнхенской конференцией как международном форуме, а не как трибуной для выгавкивания российского фюрера, то, несомненно, были бы в курсе этого позора.
А так планы у саудитов нехилые - 16 станций за ближайшие четверть века, 80 миллиардов прямых инвестиций. Суперзадача - перестать тратить нефть на собственную энергетику.