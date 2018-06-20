Сенат Канады принял законопроект о легализации марихуаны
Закон должен вступить в силу в течение 8-12 недель. Запрет на марихуану действовал в Канаде 90 лет.
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Закон должен вступить в силу в течение 8-12 недель. Запрет на марихуану действовал в Канаде 90 лет.
Комментарии3
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democ 20 июня 2018 | 06:58
А когда у нас разрешат коноплю? Хотя зачем это? "Кокс" он по - круче будет.
murad_manapov 20 июня 2018 | 07:01
democ: мидовским давно разрешено
rus 20 июня 2018 | 07:03
murad_manapov: ... мидовским давно разрешено
А мидовские ближе к цивилизованному человечеству.