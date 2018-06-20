Владимир Путин может во второй раз за год обратиться к Федеральному собранию с посланием

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По сведениям издания, первое послание Путина в рамках нового президентского срока может произойти либо в конце текущего года, либо в 2019-м. Решения о выступлении главы государства в данный момент не принято.