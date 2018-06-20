Владимир Путин может во второй раз за год обратиться к Федеральному собранию с посланием
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По сведениям издания, первое послание Путина в рамках нового президентского срока может произойти либо в конце текущего года, либо в 2019-м. Решения о выступлении главы государства в данный момент не принято.
Комментарии12
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democ 20 июня 2018 | 06:52
"Балалаечник-виртуоз Михаил Рожков скончался в возрасте 99 лет".
Не дай бог прожить столько главному кремлёвскому " балалаечнику - виртуозу".
rus 20 июня 2018 | 07:01
democ: ...Не дай бог прожить столько главному кремлёвскому " балалаечнику - виртуозу".
Нам нужны перемены? Вон, как весело с ними на Руине.
ura_123 20 июня 2018 | 07:03
rus: Нужен застой? Тогда тебе це хлопчик,нужно к Мугабе)))
rus 20 июня 2018 | 07:06
ura_123: Нужен застой?
Во времена застоя СССР показывал рекордные для сегодняшнего времени - ТРИ процента роста!
А почему бы Вам не к Бабченко - на Руину?
ivanov356 20 июня 2018 | 06:54
Опять страну послать желает.
opiatnovyi63 20 июня 2018 | 06:59
Зачем? Чтобы помнили?
democ 20 июня 2018 | 07:10
opiatnovyi63: Нет, просто хочет опять услышать "бурные аплодисменты, переходящие в продолжительную овацию...". Нерона решил переплюнуть.
y3emen1 20 июня 2018 | 07:00
очередных смешариков покажет
ura_123 20 июня 2018 | 07:05
y3emen1: Смешариков для лошариков)))
sunday_refugee 20 июня 2018 | 07:00
Это типа, "для тупых повторяю" - и опять слово в слово то же самое.
yralez 20 июня 2018 | 07:02
Новый рывок----ограбление ?
100 пудово- ДА.
y3emen1 20 июня 2018 | 07:09
yralez: оно же никогданеврёт, а тут рвануло