Белый дом официально объявил о выходе США из Совета по правам человека ООН
Причиной администрация Трампа назвала резолюции совета с критикой Израиля. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, совет за последний год стал «защитником нарушителей прав человека и выгребной ямой политических пристрастий». В качестве примера Хейли назвала вступление в совет Конго и бездеятельность организации в отношении нарушений прав человека в Венесуэле и Иране.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт