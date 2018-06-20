Белый дом официально объявил о выходе США из Совета по правам человека ООН

Причиной администрация Трампа назвала резолюции совета с критикой Израиля. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, совет за последний год стал «защитником нарушителей прав человека и выгребной ямой политических пристрастий». В качестве примера Хейли назвала вступление в совет Конго и бездеятельность организации в отношении нарушений прав человека в Венесуэле и Иране.