Россия планирует ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов

Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. Нельзя сказать, что у этого шага будут значительные последствия из-за небольшого товарооборота между странами, — сказал «Эху Москвы» доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Евгений Гонтмахер отметил, что для России были очень чувствительны санкции на алюминий и сталь, поскольку это наши важнейшие после нефти и газа.