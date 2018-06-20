Балалаечник-виртуоз Михаил Рожков скончался в возрасте 99 лет

Об этом телеканалу «Культура» сообщили в семье музыканта. В 1941 году Рожков ушел на фронт. О участвовал в штурме Кенигсберга. После войны он закончил Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Музыку в исполнении Рожкова можно услышать в более чем пятидесяти кинофильмах, в их числе — «Война и мир», «Простая история», «А зори здесь тихие», «Тени исчезают в полдень».