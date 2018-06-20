Рост цен на топливо остановился
В значительной степени это произошло благодаря договору ФАС и топливных компаний, — сказал заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин: «Весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников рынка был использован. Наши требования в адрес участников рынка касались обеспечения достаточного предложения топлива на внутренний рынок, снятия соответствующих объемов с экспорта, обеспечения регулярности и равномерности торгов на биржевых площадках. Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались». Резкое подорожания топлива стали отмечать в начале прошлого месяца.
Комментарии4
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zloy74 20 июня 2018 | 06:39
Господа журналисты! "Рост остановился" - это конечно перл.Ещекм написали "цены подешевели"
Рост ПРЕКРАТИЛСЯ, или цены остановились
ts 20 июня 2018 | 06:39
Надолго ли?
pmasel 20 июня 2018 | 06:41
Новый НДС даст прирост цены около рубля. При 50р/литр, 18%НДС - 9 руб, при 20% - 10руб.
democ 20 июня 2018 | 06:48
Поздно "пить боржоми". Они уже выросли. Теперь затишье, а там потом опять начнут расти и причин для этого много, но на первом месте алчность производителей и "дырявый" бюджет, которого просто не хватает, чтобы прокормить такую ораву чиновников с запредельными зарплатами.