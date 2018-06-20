Рост цен на топливо остановился

В значительной степени это произошло благодаря договору ФАС и топливных компаний, — сказал заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин: «Весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников рынка был использован. Наши требования в адрес участников рынка касались обеспечения достаточного предложения топлива на внутренний рынок, снятия соответствующих объемов с экспорта, обеспечения регулярности и равномерности торгов на биржевых площадках. Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались». Резкое подорожания топлива стали отмечать в начале прошлого месяца.