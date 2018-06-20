Муниципальные депутаты Москвы сегодня встретятся с кандидатами на пост мэра города

Как сообщил председатель Совета муниципальных образований Владимир Дудочкин, предстоит обсудить возможность предоставления кандидатам подписей для прохождения муниципального фильтра. Большинство в муниципальных образованиях Москвы за «Единой Россией». Оппозиционные кандидаты сомневаются, что «единороссы» окажут им помощь.