Муниципальные депутаты Москвы сегодня встретятся с кандидатами на пост мэра города
Как сообщил председатель Совета муниципальных образований Владимир Дудочкин, предстоит обсудить возможность предоставления кандидатам подписей для прохождения муниципального фильтра. Большинство в муниципальных образованиях Москвы за «Единой Россией». Оппозиционные кандидаты сомневаются, что «единороссы» окажут им помощь.
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