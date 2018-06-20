Запад должен быть готов к возможному вторжению России в Литву
Об этом журналу Spiegel заявила президент страны Даля Грибаускайте. По ее словам, вероятность вторжения велика в случае, если страны Запада не будут защищаться. По ее оценке, российские силы на границе с Прибалтикой «в десять раз сильнее», чем войска НАТО. Как отметила Грибаускайте, страны Запада слишком мягки в своей политике в отношении России. «Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит или влияет на их выборы, они просыпаются», — заключила президент.
Комментарии12
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banyi1 20 июня 2018 | 06:42
Ну платите Трампу, как Польша, он может и даст чего нибудь списанного) Но за литовские бабки)
nelibermot20 20 июня 2018 | 06:47
"Опять эти нищеброды денег просят" - подумали в ЕС, смачно харкнув на пол
ostapbey 20 июня 2018 | 07:10
nelibermot20: а ведь не хочут эти нищеброды возвращаться на родину сибирской тундры и язвы даже.
Как клещи присасались ..
Даже..
ingvar60 20 июня 2018 | 06:51
Это она не к выборам очередным?
detul 20 июня 2018 | 06:56
А зачем России, заросшие лесом, поля Литвы ??? Скорее всего Грибаускайте надеется такими заявлениями заработать немного денег для Литвы.
vladislav 20 июня 2018 | 07:09
detul: "А зачем России, заросшие лесом, поля Литвы ??? "
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Портянки даже не знают, что Россия по ВВП ниже, чем Литва.
sg90 20 июня 2018 | 06:56
Пусть Литва скажет когда начнется это сражение чтобы Россия могла тоже подготовиться )))
Что за убогие шавки, скаклы, проебалты да поленья?
Очень нужен и своевременен ЧМ в России. Это не ОИ, где народу было мало и в отдельно взятом городе только они осмотрелись. Теперь сотни тысяч увидят своими глазами что нормально живут в России нормальные люди. Никого не собирающиеся завоевывать. Даже поленьев и англов не собирающиеся пистить. Кстати пока пьяными выходками отметились только мелкобританские болельщики, да шведы выжрали весь алкоголь в шаговой доступности без ущерба для здоровья..
А ДАле остается только скулить. Мечтает, сука, чтобы НАТО напало на Россию, оккупировало и сожгла злополучные архивы КГБ, где описаны все ее блядские похождения по заданий органов )))
ostapbey 20 июня 2018 | 07:06
sg90: чтой то в твоей федерастии нормальных людей все меньше.
А прихлебателей все больше при твоем нищенском уровне выживания в тундре.
И не только полярной ночью даже.
jblack2 20 июня 2018 | 07:00
Одно из двух:
- или Дале Грибаускайте, что-то позарез нужно от Запада, а без воплей о российской угрозе этого не получить;
- или её черед в хоре солировать про российскую угрозу.
Вспомните про инициативы Британии со Скрипалями, Украины м Бабченко, других стран по мифическому вмешательству в местные выборы и хакерские атаки...
Но фантазия не безгранична.
ostapbey 20 июня 2018 | 07:08
Кёниг сберг придется сдавать взад.
Загубили ироды вотчину Фаустово родителя
Страшная же вещь ожидает русофилов.
И они это чуют пятой точкой..Поголовно.
Даже.
hardbone 20 июня 2018 | 07:10
Бедная Даля, не знает уже как нагадить Путину, что приходится нести несусветную пургу.
Личные выяснялки в большой политике это всегда забавно.
ostapbey 20 июня 2018 | 07:13
hardbone: ...уже как нагадить Путину, что п¿
.эт точно.
Тут и слону не по силам такую кучу навалить..
Чтоб дало Дале результат ....даже..