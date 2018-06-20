Запад должен быть готов к возможному вторжению России в Литву

Об этом журналу Spiegel заявила президент страны Даля Грибаускайте. По ее словам, вероятность вторжения велика в случае, если страны Запада не будут защищаться. По ее оценке, российские силы на границе с Прибалтикой «в десять раз сильнее», чем войска НАТО. Как отметила Грибаускайте, страны Запада слишком мягки в своей политике в отношении России. «Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит или влияет на их выборы, они просыпаются», — заключила президент.