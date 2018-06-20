Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в СПЧ ООН вместо США на 2021–2023 годы
«Вашингтон, вероятно, хотел использовать СПЧ ООН для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран», — таким образом российское постпредство при ООН прокомментировало выход США из Совета по правам человека при мировом сообществе. Членство РФ в СПЧ истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в том же году страна не была переизбрана в этот орган.
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dpichugin 20 июня 2018 | 06:52
Небензя, небензди!
ura_123 20 июня 2018 | 07:13
А для каких целей рассеюшка будет выдвигать свою кандидатуру - типа как за мир во всём мире и свободу Анджеле Дэвис и Луизу Корвалану?
Сидели бы.... небензи.