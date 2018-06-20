Z Архив новостей новости
5 0 6 53
06:02, 20 июня 2018

Постановление Совета ЕС о продлении санкций в отношении России вступит в силу сегодня

Речь идет об ограничительных мерах, связанных с присоединением Крыма и Севастополя. В начале этой недели Евросоюз на год продлил санкции в отношении России. В коммюнике пресс-службы Совета ЕС говорится, что спустя четыре года после незаконной аннексии Крыма Европа по-прежнему не признает и осуждает это нарушение международного права. Согласно процедуре, решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале» Европейского союза, то есть сегодня.
Санкции включают в себя запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма, а также поставку на полуостров определенных товаров и технологий. Они ограничены рядом сфер — речь идет о транспортном секторе, телекоммуникациях и энергетике, а также разведке и добыче ресурсов, включая нефть и газ.
Кроме того, запрещены любые инвестиции в Крым и Севастополь, то есть граждане или компании из стран ЕС не могут покупать никакую недвижимость или объекты на полуострове. Наконец, ограничено и взаимодействие в туристической отрасли. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал продление санкций ЕС и выразил надежду, что Европа будет придерживаться жесткой позиции по поводу угроз, исходящих от России.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Илья Варламов блогер

Космос нам не нужен: Пулковскую обсерваторию закрывают ради ЖК Это всё, что вам нужно знать о том, как Россия сегодня относится к своей науке и истории…

5 202 6 31816 13.06
Kпетербург, чиновники, наука, недвижимость, мнения
Блоги

В Подмосковье проходят обыски у главы Серпуховского района Александра Шестуна Сегодня утром к нему домой пришли вооруженные люди в масках…

5 83 6 34438 13.06
Kобщество, политика, видео, события
Блоги

«В МГУ давно имеет место опасное сращение административной верхушки и спецслужб» Заявление инициативной группы МГУ о необходимости борьбы с репрессивной системой в университете…

5 67 6 22979 13.06
Kмгу, фсб, образование, события
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 188 6 15017 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 166 6 14298 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…

5 360 6 31314 15.06
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Интервью A-Team

Марьяна Наумова гость: Марьяна Наумова многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу

Путин – очень удобный человек, если нам надо всех собрать вместе, мы такие классные патриоты, у нас есть Путин, у нас новый президент. Если у нас уж есть общий враг, это тоже Путин…

5 116 6 17714 13.06
#слушать 48:41 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Блоги

Владимир Познер журналист

Свобода или колбаса? Не знаю, преследовала ли Кричевская иную цель, чем просто рассказать о «деле» Собчака. Но для меня главное в этом фильме – вопрос о выборе, вопрос о том, чем готов и не готов жертвовать народ. В данном случае ответ совершенно ясен…

5 338 6 81804 13.06
Kсобчак, политика, мнения
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 68 6 8056 18.06
Блоги

Кусок эфира

Марьяна Наумова: Вы вообще не увидите разницы между Москвой и Донецком Там есть все признаки отдельного государства, там есть границы, там органы, там есть правительство, которое избрал народ…

5 156 6 19105 14.06
Kдонецк, политика, украина, эфиры, мнения
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 193 6 23635 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 90 6 11136 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14433 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Фото дня

Россия – Саудовская Аравия 5:0 В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…

5 203 6 26904 14.06
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, события
Блоги

EchoMSK

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

5 46 6 6523 00:36
Kсша, политика, оон, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Зачем России тратить $14 млрд на чемпионат? По самым скромным оценкам мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным — это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ…

5 65 6 9466 15.06
Kобщество, футбол, чм-2018, спорт, мнения

Популярное за неделю

Новости

Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ  по футболу на Первом канале. Об этом он сообщил в конце трансляции встречи между сборными России и Египта.

5 12 6 4746
Интервью Интервью

Евгений Чичваркин гость: Евгений Чичваркин бизнесмен, инвестор «Hedonism Wines»

Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки…

5 84 6 124357 13.06
#слушать 45:22 8читать ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Kобщество, экономика, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Для вас Станислав Говорухин в первую очередь…
5 0 6 13927 14.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 507 6 673069 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 139 6 204029 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7064806
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3537845

Сегодня в эфире