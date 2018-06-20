Постановление Совета ЕС о продлении санкций в отношении России вступит в силу сегодня

Речь идет об ограничительных мерах, связанных с присоединением Крыма и Севастополя. В начале этой недели Евросоюз на год продлил санкции в отношении России. В коммюнике пресс-службы Совета ЕС говорится, что спустя четыре года после незаконной аннексии Крыма Европа по-прежнему не признает и осуждает это нарушение международного права. Согласно процедуре, решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале» Европейского союза, то есть сегодня.

Санкции включают в себя запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма, а также поставку на полуостров определенных товаров и технологий. Они ограничены рядом сфер — речь идет о транспортном секторе, телекоммуникациях и энергетике, а также разведке и добыче ресурсов, включая нефть и газ.

Кроме того, запрещены любые инвестиции в Крым и Севастополь, то есть граждане или компании из стран ЕС не могут покупать никакую недвижимость или объекты на полуострове. Наконец, ограничено и взаимодействие в туристической отрасли. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал продление санкций ЕС и выразил надежду, что Европа будет придерживаться жесткой позиции по поводу угроз, исходящих от России.