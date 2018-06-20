Тысячи болельщиков до поздней ночи праздновали в центре Москвы победу со счетом 3:1 нашей сборной над Египтом

Манежная площадь, Никольская улица, Петровка, частично Тверская и прилегающие к ней переулки оказались забиты полностью уже спустя 20 минут после матча. Активно поздравляли с победой российских болельщиков иностранцы. После двух матчей российская команда набрала максимальные шесть очков и лидирует в группе А, практически обеспечив себе выход в плей-офф.