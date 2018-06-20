Тысячи болельщиков до поздней ночи праздновали в центре Москвы победу со счетом 3:1 нашей сборной над Египтом
Манежная площадь, Никольская улица, Петровка, частично Тверская и прилегающие к ней переулки оказались забиты полностью уже спустя 20 минут после матча. Активно поздравляли с победой российских болельщиков иностранцы. После двух матчей российская команда набрала максимальные шесть очков и лидирует в группе А, практически обеспечив себе выход в плей-офф.
Комментарии8
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koshkaedu 20 июня 2018 | 06:30
Кому Неверов посвятил эту победу?
zkotor 20 июня 2018 | 06:32
А эллоям беззаботным лишь бы попраздновать, самое время этим тетеревам на току ..... налог на воздух и саму жизнь вводить, они всё равно ничего не заметят, а через месяц стоя на коленях будут тянуть привычное -путенпамаги
polikarpich 20 июня 2018 | 06:37
zkotor: Интересно, а что же после ЧМ "нацфюрер" придумает в качестве погремушки для своей недалёкой паствы?
banyi1 20 июня 2018 | 06:32
А либералы и хохлы печально смотрели на звёздное небо, они были чужие на этом празднике жизни...)
polikarpich 20 июня 2018 | 06:35
banyi1: А что, "либералы" и "хохлы" в футбол играли, что ли? С кем? с фашиками?
zkotor 20 июня 2018 | 06:36
banyi1: праздник жизни у тебя начнётся когда тебя в соломенный шалаш загонят ценами, налогами, поборами. Объяснять тебе это - дело бессмысленное, я понимаю, что ты не обладая прогностическим мышлением и за пять минут до смерти будешь ликовать и утробно завывать раисявперде
astet 20 июня 2018 | 06:33
Победа сборной России это так здорово!!!
Теперь Путин опустит
цены на бензин на целый рубль?
zkotor 20 июня 2018 | 06:39
astet: да нет, наоборот ещё что ни будь поднимет пока эти в угаре