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06:05, 20 июня 2018

Кемеровский суд рассмотрит жалобу на арест начальника местного отдела МЧС Григория Терентьева

Он был заключен под стражу по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Григорий Терентьев подал апелляцию на решение суда вслед за своим начальником — главой кузбасского МЧС Александром Мамонтовым. Впрочем, жалобу руководителя региональных спасателей суд на прошлой неделе оставил без удовлетворения, сегодня же решиться судьба начальника отдела надзорной деятельности по городу Кемерово.
По версии следствия, Терентьев своевременно не запланировал и не провел проверку пожарной безопасности в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Там в конце марта случился пожар, причиной которого, по данным экспертов, стало короткое замыкание в светильнике над батутной ямой с поролоном. В ТЦ также не сработала сигнализация и оказались заблокированы эвакуационные выходы. Терентьеву предъявлено обвинение по статье халатность. Жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 60 человек. Большинство погибших — дети.

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