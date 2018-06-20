Американская телеведущая Опра Уинфри вошла в топ-500 богатейших людей в мире по версии Bloomberg
Ее состояние агентство оценило в 4 миллиарда долларов. Она заняла 494-о место в рейтинге. Опра Уинфри стала первой темнокожей женщиной-предпринимателем в этом списке. Вместе с ней в топ-500 входят 65 женщин и шесть женщин-предпринимательниц.
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