Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ по футболу на «Первом канале».
Об этом он сообщил в конце трансляции встречи между сборными России и Египта. Причину бывший главный тренер сборной России по футболу не уточнил. Ранее, также без объяснения причин, спортивный журналист Василий Уткин объявил, что больше не будет комментировать матчи ЧМ на «Первом».
Комментарии9
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sabotage_nik 20 июня 2018 | 06:28
1канал давно превратился в выгребную яму!С явным неприятным запахом распространяющийся сквозь стекло замбоящика !
nelibermot20 20 июня 2018 | 06:33
sabotage_nik: выгребная яма - это йехо мацы, которое не сообщает хомякам, что у Слуцкого новый контракт как у тренера. Главное - засунуть поглубже язык Анальному
ivar1964 20 июня 2018 | 06:37
nelibermot20: Так что же Вы делаете в выгребной яме? Вы копрофаг?
nelibermot20 20 июня 2018 | 06:43
ivar1964: троллю, как и большинство здесь. Ну не новости же тут узнавать? )))
freedommen 20 июня 2018 | 06:48
nelibermot20: Первый потому и первый, что с него все начинается. Гниль, вонь, мерзость, etc. А без объяснения причин потому, что стыдно (это чувство есть только у людей) публично признаться, что в говне обмазался..
ivar1964 20 июня 2018 | 06:50
nelibermot20: А где, по Вашему мнению, можно узнавать новости? У Соловьева с Киселевым? Здесь иногда говорят правду, а те лгут без стеснения. Нет?
lexinzon 20 июня 2018 | 06:35
На первом даже Малахов больше не хочет комментировать жизнь и похождения Шурыгиной.
molchun 20 июня 2018 | 06:41
Крысы бегут с тонущего корабля первыми
shuvalov 20 июня 2018 | 06:49
Так у нас слуцких, что клопов в диване.
Вот пусть его на Первом и заменит тот фепеляво-картавый с Думы, который обычно действует в соответствии с частушкой:
"Соловей кукушечку
Заманил в избушечку,
Накормил овсом с мукой,
А сам за сисечку рукой"