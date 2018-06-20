Uber запускает с сегодняшнего дня в России программу страхования пассажиров и водителей.
Она будет действовать во всех российских городах, где работает этот агрегатор такси. Выплаты за вред здоровью пассажирам предполагаются в размере до 2 млн рублей. По закону об ОСАГО пассажиры такси на общих основаниях также страхуются на сумму до 500 тыс. рублей.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт