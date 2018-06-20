Мосгорсуд сегодня проверит законность продления ареста братьев Магомедовых.
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед арестованы по обвинению в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. С ними по тому же делу проходит экс-директор входящей в холдинг компании «Интекс» Артур Максидов. Никто из обвиняемых свою вину не признает.
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