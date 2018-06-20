Столичное отделение «Яблока» сегодня определится со своим кандидатом в мэры Москвы.
Решение примет общее собрание московского отделения партии. Участникам предстоит сделать выбор между председателем московского «Яблока» Сергеем
Митрохиным и главой муниципального округа Гагаринский Еленой Русаковой.
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sparky 20 июня 2018 | 05:33
сегодня определится со своим кандидатом
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"У меня медовый месяц и уже в который раз" :))