ФАС начала производство против компании, рекламирующей презервативы Durex.
Регулятор считает, что в рекламе звучат недостоверные данные о результатах исследования. Претензии ведомства вызвали ролики, в которых говорилось, что «практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией». ФАС приводит выдержки из письма Минздрава, согласно которому в 2017 году заболеваниями, передающимися половым путем, заболела 0,1% населения России.
Комментарии2
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democ 20 июня 2018 | 04:31
Минздрав со своей статистикой конечно же лукавит. Скорее всего им учитывается данные кожно - венерологических диспансеров, куда обращаются граждане с "залётами". Эти обращения как правило связаны с болезнями с явно выраженной симптоматикой - гонорея, сифилис. На самом деле болезней передающихся половым путём много. И граждане даже не подозревают, что они заражены, живут с ними и заражают других.
tanyaya 20 июня 2018 | 04:42
А куда МинЗдрав отнёс эпидемию ВИЧ в России? К воздушно-капельным?