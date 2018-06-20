ФАС начала производство против компании, рекламирующей презервативы Durex.

Регулятор считает, что в рекламе звучат недостоверные данные о результатах исследования. Претензии ведомства вызвали ролики, в которых говорилось, что «практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией». ФАС приводит выдержки из письма Минздрава, согласно которому в 2017 году заболеваниями, передающимися половым путем, заболела 0,1% населения России.