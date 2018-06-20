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04:10, 20 июня 2018

Саудовская Аравия к 25 июня закончит прием заявок на строительство канала.

Сооружение лишит Катар единственной сухопутной границы. Канал будет построен на той части перешейка, которая полностью принадлежит Саудовской Аравии, так что Катар не получит доступа ни к одному из берегов. На сегодняшний день принять участие в конкурсе уже решили пять компаний. Строительство рассчитано на один год. Официальная цель проекта — «развитие туризма в регионе», между тем, в километре от катарской границы будет размещена саудовская военная база. Остальная часть, прилегающая к Катару, отведена под отходы будущего саудовского ядерного реактора.

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