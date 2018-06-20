Дональд Трамп поддержал сразу два иммиграционных законопроекта, внесенных в Палату представителей.

Как сообщил представитель Белого дома Радж Шах, эти законопроекты приведут к сооружению стены на американо-мексиканской границе, закрытию юридических лазеек, упразднению визовой лотереи и цепной миграции. По его словам, президент заявил, что «на 100%» поддерживает инициативы своих однопартийцев.