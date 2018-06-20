Российский Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование. Отмечается, что служба проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного. Для вин и винных напитков минимальные цены будут установлены впервые. По мнению экспертов, цены будут пересмотрены в сторону увеличения.