Российский Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование. Отмечается, что служба проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного. Для вин и винных напитков минимальные цены будут установлены впервые. По мнению экспертов, цены будут пересмотрены в сторону увеличения.
Комментарии2
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salut__521 20 июня 2018 | 04:23
Пральна. Раз пошла такая победная пьянка, режь последний быдлоконтингент по живому...
democ 20 июня 2018 | 04:37
Табак уже начали выращивать на приусадебных участках. Пора переходить к массовому самогоноварению, тем более, что "чудо - агрегатов" сейчас на рынке большой выбор. Да и производителям токсичного "Боярышника" будет это только на руку.