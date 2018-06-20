СПЧ назвал необоснованными решения об отказе в возбуждении уголовного днла по заявлению Оюба Титиева.
Глава чеченского «Мемориала» утверждает, что наркотики ему были подброшены. Титиев арестован по обвинению в хранении наркотиков. Полицейские утверждаю, что запрещенные вещества были найдены в машине Титиева во время обыска в январе.
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