Владимир Путин может во второй раз за год обратиться к Федеральному собранию с посланием.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По сведениям издания, первое послание Путина в рамках нового президентского срока может произойти либо в конце текущего года, либо в 2019-м. Решения о выступлении главы государства в данный момент не принято.
Комментарии5
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salut__521 20 июня 2018 | 04:19
Совсем фюрер спятил, до двух считать перестал...
ltvjrhfn1 20 июня 2018 | 04:37
salut__521:
чо там с бомжами, которые тебя от3,14дорасили по его приказу, их арестовали?
pikol 20 июня 2018 | 04:35
Не терпится показать новую серию мультиков.
i_one_off 20 июня 2018 | 04:37
После многократного переизбирания и наклания на Конституцию уже не важно, сколько будет посланий. Он уже всех послал давно.
spbdweller 20 июня 2018 | 04:49
Какие-то мысли появились?