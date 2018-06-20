Россия выдвинула свою кандидатуру на  выборах в  СПЧ ООН вместо США на 2021-2023 годы.

«Вашингтон, вероятно, хотел использовать СПЧ ООН для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран», — таким образом российское постпредство при ООН прокомментировало выход США из Совета по правам человека при мировом сообществе. Членство РФ в СПЧ истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в том же году страна не была переизбрана в этот орган.