Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в СПЧ ООН вместо США на 2021-2023 годы.
«Вашингтон, вероятно, хотел использовать СПЧ ООН для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран», — таким образом российское постпредство при ООН прокомментировало выход США из Совета по правам человека при мировом сообществе. Членство РФ в СПЧ истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в том же году страна не была переизбрана в этот орган.
Комментарии2
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salut__521 20 июня 2018 | 04:28
Первое путриотическое предложение будет, по всей видимости, о переименовании СПЧ в СПУД или совет по правам угнетённых диктаторов...
nepeanois 20 июня 2018 | 04:47
чота ржу :))))