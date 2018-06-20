Причиной взрыва на станции «Саутгейт» лондонского метро стало короткое замыкание в аккумуляторе.
Об этом говорится в сообщении столичной полиции. Других подробностей не приводится. Место происшествия исследуют специалисты. Скотленд-Ярд заявил, что о каких-либо серьезных ранениях, полученных в результате инцидента, ничего не известно. Правоохранительные органы также указали, что происшествие не рассматривается как террористический акт.
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