Причиной взрыва на станции «Саутгейт» лондонского метро стало короткое замыкание в аккумуляторе.

Об этом говорится в сообщении столичной полиции. Других подробностей не приводится. Место происшествия исследуют специалисты. Скотленд-Ярд заявил, что о каких-либо серьезных ранениях, полученных в результате инцидента, ничего не известно. Правоохранительные органы также указали, что происшествие не рассматривается как террористический акт.