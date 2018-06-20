Из сектора Газа по Израилю были выпущены не менее пяти ракет.
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. О пострадавших или ущербе в результате ракетного обстрела информации пока не поступало.
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Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. О пострадавших или ущербе в результате ракетного обстрела информации пока не поступало.
Комментарии1
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shveik49 20 июня 2018 | 03:56
Израиль должен извиниться за то что не было пострадавших и вреда.