Белый дом официально объявил о выходе США из Совета по правам человека ООН.
Причиной администрация Трампа назвала резолюции совета с критикой Израиля. По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, совет за последний год стал «защитником нарушителей прав человека и выгребной ямой политических пристрастий». В качестве примера Хейли назвала вступление в совет Конго и бездеятельность организации в отношении нарушений прав человека в Венесуэле и Иране.
Комментарии3
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olenenok_zed 20 июня 2018 | 03:20
трамп в тренде националистов ) у которых во всем всегда виноваты права человека :)
kondrakr 20 июня 2018 | 03:57
olenenok_zed: Права человека не виноваты. Виноваты лицемеры и самозванные "судьи", "приватизировавшие" права человека для продвижения своих сектантских идеологий.
chernyij 20 июня 2018 | 03:28
Поразительно, но именно Трамп делает нужные, значимые, вещи. И сдвигает с мёртвой точки, кажущиеся нерешаемыми, вопросы.
Аналогичное удивление у меня вызывает женская логика. Неведомыми путями передвигая не имеющие отношения к делу предикаты, в большинстве случаев прекрасная половина выносит истинное суждение. Правда, понять как оно получилось, не может даже она.