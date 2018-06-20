Главный тренер сборной Египта, аргентинский специалист Эктор Купер, видимо, будет отправлен в отставку.

По сведениям издания «Аль-Ватан», такое решение рассматривается в Египетской футбольной ассоциации. Окончательно вопрос будет решен после последнего матча национальной сборной на ЧМ с командой Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде. В первом туре группового этапа египтяне потерпели уже два поражения: от уругвайцев (0:1), и вчера от россиян (1:3).