Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ по футболу на Первом канале.
Об этом он сообщил в конце трансляции встречи между сборными России и Египта. Причину бывший главный тренер сборной России по футболу не уточнил. Ранее, также без объяснения причин, спортивный журналист Василий Уткин объявил, что больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом.
Комментарии8
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niknik 20 июня 2018 | 02:18
Первый - это отстой! Чего вы шли на него то?
zapadnay 20 июня 2018 | 03:06
niknik:
Что, разве один Первый такой?
salut__521 20 июня 2018 | 02:19
Ааа, навальнизьм... Неприличными словами, Слуцкий, не выражаться!..
truecowboy 20 июня 2018 | 02:20
Всё было хорошо, пока не пришёл Навальный!
ospa82 20 июня 2018 | 02:26
Ненависть крыса к Навальному зашкаливает. Пехотинцам -крысятам отдана команда "на прицел!"
tks 20 июня 2018 | 02:48
Самые грамотные комментаторы уходят - останется "восторженный отстой" типа Губерниева.
putn_pnh 20 июня 2018 | 02:54
Навальный такой молодой
И четвертьфинал впереди.
Или не доберемся?
timbuktu 20 июня 2018 | 04:40
их заменят шейнин и кузичев со стриженовой