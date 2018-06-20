Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ  по футболу на Первом канале.

Об этом он сообщил в конце трансляции встречи между сборными России и Египта. Причину бывший главный тренер сборной России по футболу не уточнил. Ранее, также без объяснения причин, спортивный журналист Василий Уткин объявил, что больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом.