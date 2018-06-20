Александр Шестун намерен переизбираться на посту Главы Серпуховского района Подмосковья.

Об этом, находящийся в СИЗО Шестун, заявил членам московской ОНК. Как сообщил ТАСС ответственный секретарь комиссии Иван Мельников, Шестун, который арестован по обвинению в махинациях с земельными участками, содержится в 12-местной камере. На условия содержания в СИЗО он не жалуется. Сам Шестун считает, что дело возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. По закону, документы кандидата, содержащегося под стражей, в избирком могут быть поданы его представителями.